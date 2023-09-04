الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر ينظم زيارة لمستشفى بهية.. والسعيد غنيم: الأحزاب شريك أساسى فى خطة التنمية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وفد من حزب المؤتمر،  مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، برئاسة الربان عمر صميدة رئيس الحزب، وذلك فى إطار البرنامج الاجتماعي لحزب المؤتمر، والذي يهدف لخدمة المجتمع وتعظيم دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومساندة قطاعات الدولة المختلفة وفى القلب منها قطاع الصحة.

دور الأحزاب فى تنمية المجتمع

وأكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الأحزاب السياسية تلعب دورا هاما في تنمية المجتمع من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر حياة المواطن التي تهتم بالجوانب الصحية.

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ولفت إلى أن المجتمع المدني يمثل أهمية كبيرة في تعزيز التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث يعمل المجتمع المدني على تشجيع المواطن على المشاركة الفعالة في القرارات المحلية والوطنية، والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي، وتعزيز الديمقراطية من خلال المعرفة والتثقيف وتعزيز حقوق الإنسان.

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وتابع "غنيم" أنه إيماناً بهذا الدور تم النظر في المساهمات التي يمكن أن تقدم لمستشفى بهية لمساعدته على تقديم خدمة صحية واجتماعية تسهم في مشاركة الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن، خاصة الفئات الضعيفة في المجتمع، مناشدا منظمات المجتمع المدني مزيدا من العمل في القطاعات الخدمية على وجه الخصوص في ظل الأوضاع الاقتصادية الجارية التي انعكست على الفئات البسيطة.

مجهودات نبيلة لخدمة ورعاية سيدات مصر

وفي نهاية الزيارة، توجّه الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وكذلك كافة قيادات حزب المؤتمر، بالشكر للسادة القائمين على هذا الصرح، وما يقدمونه من مجهودات نبيلة لخدمة ورعاية سيدات مصر، وأعلنوا عن دعمهم الكامل لهذا الكيان لتقديم خدمة صحية راقية، خاصة للفئات الضعيفة وغير القادرة.


شارك فى الزيارة اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة حنان عوض، عضو مجلس النواب، والنائب السابق أحمد عمران، والمستشار أحمد عصام، نائب رئيس الحزب.

حزب المؤتمر مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي سرطان الثدي الربان عمر صميدة البرنامج الاجتماعي لحزب المؤتمر

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