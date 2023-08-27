خدمات جديدة للصحفيين في مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي

أعلن أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن خدمات جديدة للصحفيين وجموع العاملين بقطاعات المؤسسات الصحفية، قومية وخاصة وحزبية، تتمثل في تيسير الكشف المُبكر على سرطان الثدي والعلاج المجاني في مستشفى بهية، وتوفير تدريب لأبناء الصحفيين طلاب الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والأشعة والتحاليل والتمريض.

وقال عبدالمجيد: “بدعوة كريمة من مؤسسة (بهية) لعلاج سرطان الثدي، زرت وزملاء بوابة روزاليوسف، مستشفى بهية، والتقيت الدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي للمؤسسة، وعددًا من الفريق المعاون، والمحاربات اللائي قهرن مرض السرطان”.

وأضاف: “المؤسسة نموذج عملاق يحتذى به في العمل الأهلي، فقد قدمت خدمة العلاج لـ260 ألف محاربة منذ تأسيس بهية 2015، وباكتمال فرع بهية بالشيخ زايد ترتفع القدرة الاستيعابية إلى نصف مليون محاربة سنويًا”.

وأوضح: "الجميل هو أن المؤسسة تقدم خدمات الكشف المُبكر، والعلاج الطبي، والدعم النفسي، ليس للمحاربة فقط، بل ولأسرتها، والدعم الترفيهي، ومحو الأمية وتعليم حرف "هند ميد"، تُسهم في خلق فرص دخل".

وأكد عبدالمجيد: "على هامش الزيارة ناقشت سُبل التعاون، وهنا أطرح على الزملاء عددًا مما تم التوافق عليه:

١- تخصيص يوم شهريًا للزميلات وأسر الزملاء الصحفيين، للكشف المُبكر على سرطان الثدي بمستشفى بهية بالشيخ زايد، بأحدث الأجهزة مجانًا، حيث سيتم توفير آلية الحجز بكل سهولة.

وتشمل تلك الخدمة العاملين بمختلف القطاعات بالمؤسسات الصحفية قومية وخاصة وحزبية.

٢- تقديم بروتوكولات العلاج بدون أي رسوم لمن يثبت إصابته من الزميلات وأسر الزملاء.

٣- خلال ذلك اليوم سيتم عقد ندوة بمقر المستشفى لتعريف الزائرات بعد الكشف المُبكر عليهن بكل ما له علاقة بهذا المرض ومتى يستوجب التحرك لتوقيع الفحص، والرد على جميع الأسئلة.

٤- منح أبناء الصحفيين فرص تدريب بمستشفى بهية بالهرم والشيخ زايد، طلاب: ( طب- صيدلة- أشعة وتحاليل، كليات ومعاهد التمريض).

٥- تستضيف "روزاليوسف"، ندوة تثقيفية للعاملين بالمؤسسة وأسرهم للرد على كل الأسئلة وبناء الوعي بهذا المرض، والإجابة على جميع التساؤلات، مع إتاحة مثل تلك الندوات لمن يرغب من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية، ويمكن عقدها للزملاء بالصحف المتوقفة ورواد المهنة بالنقابة، لتعم الاستفادة لكل من يحتاج تلك الخدمة.