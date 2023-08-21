الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الصحفيين: بدء الاحتفال الجماعى الأول بعيد ميلاد شيوخ المهنة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

بدأت مساء اليوم الإثنين، احتفالية لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين بعيد الميلاد الجماعي، لشيوخ المهنة مواليد شهري يوليو وأغسطس.

جاء ذلك بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة وعدد من أعضاء المجلس.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة المعاشات، إن الاحتفالية سوف تكون تقليدًا شهريًا، تحتفي فيه لجنة المعاشات والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

وأكد أن الاحتفال الجماعي بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.

وأضاف: الفاعلية سوف يتم تنظيمها بشكل شهر، والفعالية الات لتكريم مواليد شهر يوليو وشهر أغسطس، داعيًا كل الأساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.

ولفت: الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
لجنة المعاشات الصحفيين الميلاد الجماعي جمال عبد الرحيم البلشي المعاشات

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