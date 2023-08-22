عبدالمجيد يكشف تفاصيل مقترح تشريعي لتصويت "معاشات الصحفيين" بالانتخابات

أكد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة المعاشات، أن حرمان المادة 97 من القانون 176 لسنة 1970 لشيوخ المهنة أعضاء جدول المعاشات من حق التصويت في الانتخابات غير دستوري وغير منطقي.

وقال عبدالمجيد، خلال أول احتفال في تاريخ النقابة بعيد ميلاد جماعي لرواد المهنة: “عندما نقوم نحن الصحفيون والإعلاميين بتغطية الانتخابات الرئاسية والنيابية، نحتفي بكبار السن الحريصين على المشاركة بأصواتهم في اختيار من يرونه مناسبُا لشغل المقعد، وكلما كان الناخب متقدم في العمر أو تحدى معوقات مرضية، يكون الاحتفاء به أكبر، فكيف نصمت على خلل تشريعي يحرم أساتذة المهنة من الإدلاء برأيهم في اختيار مجلس نقابتهم التي تمثلهم”.

تفاصيل المقترح

وذكر عبدالمجيد بما سبق وطرحه رسميًا على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من نص تشريعي مقترح يضيف للمادة 32 من قانون النقابة لفظ جدولي المشتغلين والمعاشات، حيث تنص المادة على:

النص الأصلي:

المادة (32) تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.

التعديل المُقترح:

«تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدولي المشتغلين والمعاشات، الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها».

وبذلك يكون لشيوخ المهنة حق التصويت والترشح والمساواة في كافة الحقوق المالية للمشتغلين.

وشهد الاحتفال حضور كثيف من اساتذة المهنة ومختلف الأجيال، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم السكرتير العام وأعضاء مجلس النقابة حسين الزناتي ومحمد يحي ودعاء النجار.

وقال عبدالمجيد إن الحفل يأتي تفعيلًا لاستراتيجية تأسيس عمل مبتكر للجنة به محور إصلاح تشريعي يكفل حماية حقوق أساتذة المهنة، وشق الاستفادة من تراكم خبرة الأساتذة فهم جواهر ثمينة في كنز المهنة وذلك من خلال صالون تواصل الأجيال لنقل الخبرة والحوار مع مختلف الأجيال حول القضايا المهنية، وتكريم الأساتذة الذي يعد الاحتفال الشهري بعيد ميلاد مواليد كل شهر منهم سواء جدولي المعاشات أو المُشتغلين تقليدًا شهريًا، سيستمر بإذن الله:".

تعديل اسم لجنة المعاشات للجنة الرواد

ورحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بشيوخ المهنة معربًا عن سعادته بتكريم شيوخ المهنة في بيتهم، موجهًا التحية للاساتذة المكرمين ولرئيس اللجنة أيمن عبدالمجيد لابتكار تلك الفكرة، مؤيدًا حق الزملاء في المطالبة بتعديل تشريعي يمنحهم حقهم في التصويت.

ودعا جمال عبدالرحيم السكرتير العام لتعديل اسم لجنة المعاشات للجنة الرواد.

حفل فني

أحيى الحفل فرقة فنية حظيت بإشادة كبيرة من الحضور، بقيادة الفنان نبيل عزيز، الذي قدم أغاني “عقبالك يوم ميلادك، وجانا الهوا جانا وأهواك”، ونور محمد وفاطمة أحمد باسكيتش “بتناديني ليه”، وهما في سن الطفولة وحظيا بتصفيق حاد من الحضور.

وفي ختام الحفل، شارك الرواد في تقطيع تورتة عيد الميلاد، وتم منحهم شهادات تقدير لعطائهم المهني على مدار مسيرتهم المهنية.

وأعرب شيوخ المهنة عن سعادتهم بالحفل، غير المسبوق وحسن التنظيم، معربين عن ترحيبهم بالمشاركة في أي فاعليات قادمة للجنة، مؤكدين أن تلك الفاعليات تحقق تواصل بناء بين الأجيال.

والتقط أساتذة المهنة الصور التذكارية التي توثق الحدث الأول من نوعه في نقابة الصحفيين.

