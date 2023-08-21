الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال عبدالرحيم يقترح تغيير مسمى لجنة المعاشات بالصحفيين إلى "الرواد"

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

رحب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين بالحضور شيوخ المهنة، خلال الاحتفال الجماعي الأول بعيد ميلاد شيوخ المهنة.

وأكد البلشي أن الحفل تقليدًا شهريًا، تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

جاء ذلك حفل عيد ميلاد جماعي، لشيوخ مهنة الصحافة مواليد شهري يوليو وأغسطس، والذي نظمته لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، بحضور جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة وأعضاء المجلس دعاء النجار، أيمن عبدالنجار، ومحمد يحيى، وحسين الزناتي.

واقترح جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تغيير لجنة المعاشات إلى لجنة الرواد.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس اللجنة، إن الاحتفال الجامعي بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.

وأضاف "عبدالمجيد"، الفاعلية ستكون شهرية وهذا الشهر يتم تكريم مواليد شهري يوليو وأغسطس، داعيًا كافة الأساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.

وقال عبدالمجيد الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة؛ للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.

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