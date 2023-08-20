"الصحفيين": الاحتفال الجماعى الأول بعيد ميلاد شيوخ المهنة غدًا

أعلنت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين عن تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي، لشيوخ المهنة مواليد شهري يوليو وأغسطس، وذلك في تمام السابعة مساء غد الإثنين، على أن يكون ذلك تقليدًا شهريًا، تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس اللجنة، إن الاحتفال الجماعي بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.

وأضاف أن الفعالية ستكون شهرية، وهذا الشهر يتم تكريم مواليد شهري يوليو وأغسطس، داعيًا جميع الأساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.

وقال عبدالمجيد: الدعوة مفتوحة لجميع أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.