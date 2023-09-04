منزل متهالك ومسرح يتألق.. معالم سكندرية لـ سيد درويش في الذكرى الـ100 لوفاته

من داخل أضيق الأزقة في أقدم أحياء الإسكندرية بمنطقة كوم الدكة، خرجت أجمل الألحان والمعزوفات والتي شكلت إرثا موسيقيا هاما في تاريخ الموسيقى العربية.

ليكون الدلالة أن بداخل هذا المنزل الصغير ولد فنان الشعب سيد درويش، وولدت معه مجموعة من الأغاني والألحان بصوته العذب والتي مازالت باقية في ترجمة ذكريات ومواقف المصريين في ألحان خالده.

40 موشحا و100 طقطوقة و 30 رواية مسرحية وأوبريت، تراث موسيقي كبير لفنان الشعب ظل مرافقنا وعلى مدار سنين حياتنا.

منزل متهالك وذكريات تقترب من النسيان

وتواجدت «الدستور» في محيط منزل سيد درويش بالاسكندرية، لتختلف المشاهد ما بين منزل متهالك اخفيت معالمه وذكرياته بتراكم عوامل الزمن عليه وحرمان تطويره، وما بين عراقة ومبنى مسرحه والتي تهيأت في أبهى وأجمل مايكون.

تلك الجدران المتهالكة هي ما تبقى من منزل فنان الشعب، فأثناء سيرك بجواره لا يلتفت انتباهك له، من تراكم أكوام القمامة عليه ومن صمود جدران متهالكة لن يبقى لها كثيرا على الانهيار.

وعلى الرغم من الدعوات والمطالبات الكثيره بضرورة ترميم هذه الجدران المتهالكة وأعادت لها رونق تاريخها إحياءا لذكرى فنان الشعب سيد درويش، إلا أن تلك النداءات لاستجابة لها حتى الآن.

ليتغير المشهد تماما بالانتقال من منطقة كوم الدكة لأقدم شوارع الإسكندرية شارع فؤاد حيث مسرح سيد درويش "دار اوبرا الاسكندرية" المحتفظا برونقه وجماله ليعد واحد من اهم المزارات السياحية والاثرية في الاسكندرية.

مسرح سيد درويش: رونق اصالة التاريخ الاثري يشدوا بألحان فنان الشعب

ليسجل مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندريه في عداد الآثار الإسلامية بالاسكندريه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنه 1990 م والتي يتم تحت الإشراف الأثري لمنطقة آثار الإسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات.

فمن اسمه الأول بتياترو محمد علي تغير الاسم ليحتفظ بذكرى فنان الشعب سيد درويش منذ عام 1962م، ليبنى مسرح سيد درويش في عهد الملك فؤاد الأول من 1918 م الي 1921 م وبناة الثري اللبناني بدر الدين قرداحي على مساحة 1500 م وأنشأه المهندس الفرنسي جورج بارك علي نسق أوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفيه ذات الطابع الكلاسيكي الأوروبي.

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، ان أعمال المرحلة الأولى من الترميم شملت ترميم الواجهة الرئيسية بعناصرها الزخرفية المتنوعة، والتي تم فيها إعادة الألوان الأصلية للمبني وكذا الواجهة الغربية والممر الرئيسي للمدخل وأعمال علاج العناصر الخشبية ودهانها، وأعمال العزل الجزئي لسطح المبني.

تعرف على برنامج احياء ذكرى فنان الشعب سيد درويش

لتبقى ذكرى فنان الشعب سيد درويش في أحياء نوتة المسرح الأثري يتحد حولها جميع المشاركين من الصغار والكبار متشاركين في الاحتفال بمئوية سيد درويش.

لتتشارك الأعمار الصغيرة في إحياء ذكرى فنان الشعب وتتعرف على سيرته الذاتية الثرية بالتفاصيل الموسيقية من خلال أنشطة مختلفة الغناء، ورسم تابلوهات وبورتريهات خاصة بسيد درويش وبفن الباليه بأوبريت يتضمن ألحان وأغاني سيد درويش.

ولتشدو فرقة أم كلثوم بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، في حفل خاص مجموعة من أغاني و ألحان سيد درويش، بجانب صالون ثقافي خاص بالسيرة الذاتية للفنان سيد درويش، وغناء وعزف أغانيه والحديث عن تاريخ وقصة كل أغنية، مع تقديم السيرة الذاتية لسيد درويش في فيلم سينمائي يسرد مراحل حياته المختلفة وكيف بدأت سيرته الفنية.



معالم سكندرية لـ سيد درويش في الذكرى الـ100 لوفاته

معالم سكندرية لـ سيد درويش في الذكرى الـ100 لوفاته

معالم سكندرية لـ سيد درويش في الذكرى الـ100 لوفاته

معالم سكندرية لـ سيد درويش في الذكرى الـ100 لوفاته

معالم سكندرية لـ سيد درويش في الذكرى الـ100 لوفاته

معالم سكندرية لـ سيد درويش في الذكرى الـ100 لوفاته

معالم سكندرية لـ سيد درويش في الذكرى الـ100 لوفاته