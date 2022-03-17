أجواء فلكلورية.. «كوم الدكة» تُحيي ذكرى ميلاد سيد درويش (فيديو)

«البحر بيضحك ليه، اهو ده اللي صار، شد الحزام»، أغاني مازالت عالقة في الأذهان لفنان الشعب سيد درويش أيقونة الإسكندرية، والذي يحل اليوم ذكرى ميلاده في الإسكندرية يوم 17 مارس عام 1892.

سيد درويش

بألوان وفقرات ترفيهية، احتفلت منطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية بذكرى ميلاد سيد درويش بمشاركة أهالى المنطقة وكل من عشاق ألحان فنان الشعب سيد درويش.



سيد درويش



إرث موسيقي وتراثي كبير لفنان الشعب يقترب من 40 موشحا ومائة طقطوقة و 30 رواية مسرحية وأوبريت.

ويقول إيهاب محمد علي، مدير جمعية كوم الدكة للتنمية، إن “الاحتفال بذكرى ميلاد سيد درويش لا يمكن أن نغفل عنه فهو احتفال تحرص المنطقة على احياءه كل عام، فعلى الرغم من مرور السنوات، إلا ان سيد درويش ذات قيمه كبيره لدى أهالى المنطقة”.



سيد درويش



وتابع: “الاحتفال يعد بمثابة تعريف للأجيال الجديدة بقيمة سيد درويش صاحب لحن النشيد الوطني المصري، لذا نحرص في الاحتفال أن نعرفهم بسيرته الذاتية وأهم ألحانه، ويشارك في الاحتفالية عددًا من الفنانين الشباب من الملحنين والمطربين الذين تتلمذوا في مدرسة سيد درويش وألحانه”.



وأكمل مدير جمعية كوم الدكة للتنمية، أن أهالي كوم الدكة يطالبون بترميم منزل سيد درويش المتهالك الذي تحول من قيمة تراثية إلى مقلب قمامة.

لينك اللايف

https://fb.watch/bPaqs1Ikt1/

IMG_20220317_160527