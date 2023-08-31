مدير أوبرا الإسكندرية: برنامج فني متكامل للاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش

قالت الدكتورة هدى حسني مدير أوبرا الإسكندرية، إن دار الأوبرا تحتفل خلال شهر سبتمبر ببرنامج حفلات خاص بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

حفلات بمشاركة كافة الأعمار

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم، أن جميع الفنون التي تحتضنها أوبرا الإسكندرية من الصغار والكبار تشارك في الاحتفال بمئوية سيد درويش، خاصة أن مشاركة الأعمار الصغيرة تهدف لتعريف الأطفال بسيد درويش بشكل مبسط سواء رسم أو غناء أو باليه مشيرة أن جميع الفنون تجتمع في الاحتفالية

برنامج احتفالية سيد درويش

وأوضحت أن برنامج احتفالية سيد درويش يتضمن حفل فرقة أم كلثوم بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، والتي ستؤدي مجموعة من الأغاني من ألحان سيد درويش، بالإضافة إلى حفل مركز تنمية المواهب والتي يضم فكرة جديدة من خلال فقرة رقص باليه للأطفال بأوبريت يتضمن ألحان وأغاني سيد درويش، وذلك لتعرف الأطفال والأعمار الصغيرة على ألحانه وأغانيه وتاريخه من خلال رقص الباليه، بجانب فقرة أخرى لكورال أطفال وكبار لأغاني سيد درويش.

وتابعت أن الفعاليات تتضمن أيضًا صالون ثقافي خاص بالسيرة الذاتية للفنان سيد درويش، بجانب غناء وعزف أغانيه والحديث عن تاريخ وقصة كل أغنية، بالإضافة لحفل فرقة أوبرا الإسكندرية، وفرقة موسيقية عربية، تقدم تراث سيد درويش، كما يقدم نادي السينما فيلم عن السيرة الذاتية لسيد درويش بحضور مخرج الفيلم خالد شركس.

معرض فني لأطفال مركز المواهب

ولفتت أن من خلال حفل مركز تنمية المواهب سيقام على هامش الاحتفالية معرض فني بفصل للرسم بالمركز سيقدم من خلاله تابلوهات وبورتريهات خاصة بسيد درويش، كما سيقدم فصل الكمانجا مقطوعات موسيقية لألحان سيد درويش.