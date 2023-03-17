عقد زواج وعود.. «الدستور» تنشر مقتنيات سيد درويش بمكتبة الإسكندرية

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش، الذي ولد في 17مارس 1982م ومازالت ذكراه وألحانه محفورة في أذهان الشعب المصري والعربي، وأهالي محافظة الإسكندرية بشكل خاص الذي ولد وعاش بها، ويعد أيقونة للفن والوطنية، يفخر بها أبناء عروس المتوسط إلى الآن.

ومع الاحتفال بالذكرى الـ131 لميلاد خالد الذكر الفنان سيد درويش، تنفرد «الدستور» بنشر مجموعة مقتنيات فنان الشعب بداخل مكتبة الإسكندرية، الصرح الثقافي والعلمي الكبير التي تهتم بالحفاظ على التراث والتاريخ.

«الدستور» كان لها جولة بداخل مكتبة الإسكندرية للتعرف على تفاصيل مجموعة مقتنيات سيد درويش، والتي تتبع مكتبة الكتب النادرة وتحوي وثيقة عقد زواجه، العود الشخصي، ونوت موسيقية واسطوانات، وبعض الصور الشخصية للفنان الراحل.

وقالت جيهان حفيلة رئيسة وحدة الكتب النادرة بمكتبة الإسكندرية، إن مجموعة سيد درويش، قامت بشرائها المكتبة من أسرة الفنان واستلامها في عام 2005، وعرضت بعدها بداخل المكتبة في عام 2006.

وأضافت لـ«الدستور» مجموعة الفنان سيد درويش منقسمة إل جزئين، جزء معروض في مكتبة الوسائط المتعددة، والجزء الثاني محفوظ في مخازن الكتب النادرة، موضحةً أن الجزء المعروض يتضمن مجموعة من الأسطوانات الشخصية بصوت الفنان سيد درويش، والعود الخاص به، نوتة اوبريت رواية شهرزاد، 3 براويز لصور شخصية للفنان سيد درويش.

وتابعت أن المجموعة المحفوظة بمخازن الكتب النادرة، عبارة عن مجموعة من البراويز لصور الفنان في مختلف الأعمار، ومجموعة من الأسطوانات بصوته ومجموعة من الاسطوانات لفنانين كانت موجودة بهذه الفترة، وهي من مقتنياته الشخصية، ومجموعة من النوت الموسيقية لألحانه لروايات مثل: كليوباترا ومارك انتوني، شهرزاد، وعقد الزواج الخاص به، مشيرة إلى أن عدد الصور 8 برواز لصور شخصية 3 منها في المعرض، و5 بالمخازن، و118اسطوانة للفنان وفنانين آخرين من مقتنياته الخاصة، و11 نوتة موسيقية ورواية.

عود وصور واسطوانات

يضم المعرض بداخل مكتبة الوسائط المتعددة 3 صور للشيخ سيد درويش، و6 اسطوانات لأغاني الفنان الشهيرة: «أنا عشقت، ضيعت مستقبل حياتي، ياللي قوامك يعجبني، حرج عليا بابا، الحبيب الهجر، أنا هويت وانتهيت»، بجانب العود الخاصة به، ونوتة رواية شهرزاد.



عقد زواج سيد درويش

من أهم مقتنيات مجموعة الفنان سيد درويش وثيقة عقد زواج الفنان سيد درويش من الراقصة جليلة، في 29مايو عام 1919، على صداق 45 جنيها، على يد إبراهيم شعبان الدمنهوري، مأذون ناحية الشوام التابعة لمحكمة الأزبكية.

وتضمنت تفاصيل عقد الزواج اسم الزوج السيد درويش بن درويش بن مصطفى من رعايا الحكومة المحلية، والست جليلة بنت عبد الرحيم بنت أحمد ومن رعايا الحكومة المحلية، وعقد الزواج بتوكيل أخيها محمود عبد الرحيم، على صداق قدره 45جنيها، الحال منه 30جنيها، والمؤجل 15جنيها، في منزل عبد الرحيم أحمد الكائن بحارة جامع خورشيد قسم شبرا.

اسطوانات لسلامة حجازي وزكي مراد وأم كلثوم

تضمنت مقتنيات الفنان مجموعة من الاسطوانات كان يقتنيها الفنان سيد درويش منها :11اسطوانة لزكي أفندي مراد، 2اسطوانة للسيد الصفتي،2اسطوانة لمحمد أفندي بخيت، 5اسطوانة للست نعيمة المصرية، 2اسطوانة موقعة من الشيخ سلامة حجازي، 2اسطوانة للست هانم الصغيرة،2اسطوانة لسليمان أبو داوود، 2اسطوانة للست أمينة القبانية، 3اسطوانة للست تودد، 3اسطوانات لكش كش بك نجيب الريحاني، بالإضافة إلى 20اسطوانة متفرقة منها « افديه إذا حفظ الهوى» لأم كلثوم،« فيك عشرة كوتشينة» لمحمد عبد الوهاب،«طبل بلدي» الحاج حسن صقر،« هاتولي حبيبي» الست أمينة العراقية الشهيرة وغيرها من الاسطوانات لعدد من المطربين القدامى.



النوت الموسيقية

كما تشمل 3نوتة لنص رواية شهرزاد، نوتة رواية عبد الرحمن الناصر، نوتة رواية اش اش، نوتة رواية فشر، 3نسخ نوتة موسيقية لرواية كلها يومين منها نسخة بخط اليد، نوتة رواية الهلال، إعلان أصلي لرواية هدى، طبق صيني، تمثيلية الهواري، نوتة موسيقية لألحان متفرقة 33ورقة منها نص رواية ولو، رواية كليوباترا ومارك أنتوني، رواية شهرزاد.

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