استمرار حبس متهم بقتل شاب في بولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة، مما أسفر عن مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

خناقة بسبب سيدة

نجحت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالتعدي على سيدة في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم التقابل مع المُبلغة وهي ربة منزل، وقالت السيدة إنها حال سيرها بمحل البلاغ صدمتها سيارة قيادة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب، مما أثار حفيظة الأهالي المتواجدين فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.

فاستعان قائد السيارة بثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم "4 شماريخ، سلاح أبيض (سنجة) وقاموا بإطلاق الألعاب النارية (شماريخ) بمحل البلاغ، "دون إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حجز طرفي التشاجر أربع وعشرين ساعة على ذمة التحريات.

كما طلبت استكمال التحريات من رجال المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، وإعداد تقرير حولها لكشف ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في التحقيقات.