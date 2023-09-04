أخبار الظهيرة: توفير الخدمات الطبية والعلاجية فى بورسعيد.. ومانشستر سيتى يحمى هالاند من ريال مدريد

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الاثنين ما بين أخبار فنية ورياضية وأخرى اجتماعية فى هذا السياق تنشر الدستور أبرز أخبار الظهيرة.

نائب وزير الإسكان يتابع مشروع تطوير الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع اللجنة الفنية لتسيير أعمال مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر، الذى يعد من أكبر المصارف في مصر، حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر محافظة الدقهلية وينتهي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حيث شارك في الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي وزارة التعاون الدولى ووحدة إدارة المشروعات "PMU" بوزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويأتي الاجتماع اتساقاً مع توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية وتذليل أي عقبات قد تواجه تحقيق الأهداف المرجوة.

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