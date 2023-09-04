الإثنين 04 سبتمبر 2023
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أستاذ آثار إسلامية: مدرسة السلطان حسن تُعتبر هرم مصر الرابع

مدرسة السلطان حسن
مدرسة السلطان حسن

قال الدكتور أحمد رجب ، أستاذ الآثار الإسلامية ، إن مجموعة السلطان حسن مصر الإسلامية تفخر بها، مثل فخر مصر القديمة بالأهرامات، مدرسة السلطان حسن تعتبر هرم مصر الرابع، ولا يوجد مؤرخ لم يتحدث عن عظمتها.

وأضاف "رجب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "٨ الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن مجموعة السلطان حسن الأثرية تعود لعصر المماليك البحرية لعام 757 هجرية 1356 ميلادية، وأنشأها السلطان الناصر حسن بن قلاوون أشهر السلاطين.

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ولفت أستاذ الآثار الإسلامية، إلى أن مدرسة السلطان حسن تتميز بالضخامة، وبها "إيوان" أكبر من قصرى، وهو أكبر "إيوان" بالحضارة الإسلامية، موضحاً أن السر في تميز معمار مجموعة السطان حسن، موقعه الاسترتيجي والمشهد الرائع الذي يتميز به، فكثيرون يشاهدونها وكأنّها قلعة أمام القلعة والمماليك اتخذوها حصنا، فضلاً عن ضخامة المبنى بداية من البوابة إلى المدخل المنكسر، والكثير من الأماكن المتميزة بداخله.

 

الدكتور أحمد رجب الاثار الاسلامية السلطان حسن العمارة الإسلامية

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