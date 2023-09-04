رئيس جامعة حلوان يتابع آخر الاستعدادات لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر

أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية أسبوع شباب الجامعات في تعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب بمختلف الجامعات والمعاهد، وأكد على دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهاراتهم المتنوعة.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة مثالية لاستضافة هذا الحدث، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لضمان نجاحه حيث يتمتع أسبوع شباب الجامعات برعاية ودعم من القيادة المصرية، بالإشراف المباشر من دولة رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس جامعة حلوان، بهدف متابعة آخر الاستعدادات لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي من المقرر أن يُعقد في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣.

وخلال الجولة التفقدية، تفقد الدكتور قنديل مرافق الجامعة المختلفة التى تستقبل فعاليات الأسبوع، كما أبدى استعداد الجامعة الكامل للمساهمة في نجاح هذا الحدث الوطني، ويعد هذا كجزء من جهود الجامعة في تعزيز التفاعل والتواصل بين الطلاب وتقديم بيئة مثلى لتبادل الخبرات والأفكار بين الشباب المبدع.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وكانت قد أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق الموقع الإلكتروني لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر الجاري والذي يمكن متابعته على الرابط التالي:

http://uyw.helwan.edu.eg/.

ويعرض الموقع نبذة عن تاريخ أسبوع شباب الجامعات، كافة استعدادات الجامعة للأسبوع من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والجوالة وأماكن عقد الفعاليات، والجامعات المشاركة بالأسبوع، واعمال اللجان المنظمة للأسبوع، اعمال التطوير والتحديث الجارية بالجامعة استعدادا للأسبوع وكذلك اعمال الصيانة، والاعلان عن تميمة وشعار الاسبوع، وأهم الملتقيات والمبادرات المنعقدة، مشاركات كليات الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي في تصنيع منتجات الاسبوع