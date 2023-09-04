تداول 9 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 530 شاحنة و 75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 243 شاحنة، و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 287 شاحنة، و63 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و243 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سيناء، أيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1171 راكب بموانيها .

قادمة من أوروبا.. مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران سياحي اليوم

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي اليوم الاثنين، لاستقبال 12 رحلة طيران دولية، قادمة من مطارات أوروبية، ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي، وحتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بالمطار بعملية تسهيل إجراءات الوصول، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة.

وتبين من جداول التشغيل لرحلات الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من دولة التشيك، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلتين من المانيا، ورحلتين داخليتين، حيث تصدرت السياحة الألمانية والإيطالية قائمة الجنسيات الأكثر وصولاً لمرسى علم خلال الشهر الجاري.

وكشفت جداول التشغيل الأسبوعية أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من من دول التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.