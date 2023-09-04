الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 530 شاحنة و 75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 243 شاحنة، و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 287 شاحنة، و63 سيارة  . 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و243 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سيناء، أيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1171 راكب بموانيها .

 

قادمة من أوروبا.. مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران سياحي اليوم 

 

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي اليوم الاثنين، لاستقبال 12 رحلة طيران دولية، قادمة من مطارات أوروبية، ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي، وحتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بالمطار بعملية تسهيل إجراءات الوصول، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة.

وتبين من جداول التشغيل لرحلات الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من دولة التشيك، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلتين من المانيا، ورحلتين داخليتين، حيث تصدرت السياحة الألمانية والإيطالية قائمة الجنسيات الأكثر وصولاً لمرسى علم خلال الشهر الجاري.

وكشفت جداول التشغيل الأسبوعية أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من من دول التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

البحر الاحمر موانئ ميناء سفاجا مطار مرسى علم السياحة الألمانية مرسى علم

مواد متعلقة

وكيل "تعليم البحر الأحمر" يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

اتفاق بين هيئة "البحر الأحمر" و"بتروتريد" للعمل في 4 موانئ جديدة

موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 445 ألف طن بضائع خلال يوليو

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

تبدأ من 500 جنيه.. ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي والتجار يكشفون الأسباب

القصة الكاملة لقتل شاب ودفنه بالشروق

براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للمدرسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب