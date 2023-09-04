الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة لقتل شاب ودفنه بالشروق

جثة
جثة

أمرت نيابة بدر والشروق، بحبس المتهم بقتل شاب ودفنه داخل عمارة تحت الإنشاء ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. 
 

دفنته برمال و أسمنت لإخفاء الجريمة

واعترف المتهم باستدراج المجني عليه إلى أحد المباني تحت الإنشاء بعد منتصف الليل، والاعتداء عليه بعصى خشبية حتى فارق الحياة، ثم سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول كانوا بحوزة المجني عليه.

وأوضح المتهم، خلال التحقيق معه، أنه في سبيل الهروب من الجريمة قام بدفن جثة المجني عليه بالرمال والأسمنت، إلا أن قوات الأمن نجحت في فك لغز الجريمة وضبط المتهم.

 بداية الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم الشروق بلاغا من شاب يفيد بتغيب شقيقه، ومع تكثيف التحريات والبحث تبين وجود شبهة جنائية وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

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