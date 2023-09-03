حرق وكسر وأوفر دوز .. التحقيق فى العثور على 3 جثث بالقاهرة

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بحروق في جسده بمنطقة الزيتون، بمحافظة القاهرة.

العثور على جثة بها آثار حروق في الزيتون

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مسئول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوفاة شخص يدعى "علاء.ح" إثر حروق متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لثلاجة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت تشريح جثة المتوفي ، وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على جثة سيدة في مدينة نصر



تفحص قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة، لغز العثور على جثة سيدة بمدينة نصر شرق العاصمة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة في ظروف غامضة داخل مسكنها.

وتبين من الفحص المبدئي وفاة "سهير.ص" ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها آثار إصابات ظاهرية وأن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية والاشتباه في تناولها مادة مخدرة.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة تمهيدًا للتصريح بالدفن.

قرار من النيابة بشأن وفاة عامل في المطرية

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة عامل سقط من الطابق الرابع بعقار في المطرية، عقب تشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة المتوفى وبه إصابات وكسور متعددة، وجرى نقله للمشرحة.

دلت التحريات على نشوب مشاجرة بين المتوفى وزوجته كالمعتاد، فألقى بنفسه من الطابق الرابع.