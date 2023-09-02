السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مأساة "صباح" تناولت مادة سامة بالخطأ وتوفيت بالمركز القومى للسموم

جثة
جثة

هبوط حاد في الدورة الدموية  بسبب التسمم .. تلك تفاصيل مناظرة جثة سيدة تناولت مادة سامة كيماوية بالخطأ في مصر القديمة مما أسفر عن وفاتها عقب نقلها للمركز القومي للسموم.

قرارات النيابة العامة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، تشريح جثة السيدة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن السيدة تناولت المادة السامة بالخطأ عندما حاولت طلب الإسعاف من أسرتها كانت سقطت على الأرض جثة هامدة فنقلوها لأقرب مستشفى الذين حولوها لقسم السموم وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة مصر القديمة
 

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المركز القومي للسموم بقصر العيني جثة ربة منزل إثر اشتباه تسمم.

التحريات والفحص أثبتا أن "صباح.ع" تناولت مادة سامة وعدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المركز تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح بمعرفة مصلحة الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرارات النيابة العامة هبوط حاد في الدورة الدموية مادة سامة مصر القديمة أخبار الحوادث

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