الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لأول مرة في مصر.. تفاصيل زراعة البن في الإسماعيلية

البن
البن

كشف أحمد الحجاوي، صاحب أول تجربة لزراعة البن عن تجربته في زراعة المحصول داخل الأراضي المصرية.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع عبر قناة "CBC"، مساء اليوم:"أنا من عشاق القهوة والبن وبشرب منه، وطعمه مميز وجودة عالية وأورجانيك ولا أضيف أي إضافات كيماوية، حاجات كتيرة اتزرعت طلعت أفضل من المستورد".

أضاف أن البن من المحاصيل الاستوائية التي زرعها لأول مرة، موضحاً أنه يعشق الزراعة ويحب المغامرة والأشياء الغريبة، وبينها زراعة البن.

أشار إلى أن الموضوع حتى الآن تجربة وأنه لديه أشجار ينتج منها ألفي شتلة صغيرة، موضحاً أن لديه نوعي بن بينها اليمني والإندونيسي، ويزرعهما في الإسماعيلية، والشجرة الواحدة تنتج أكثر من 10 كيلو في السنة، مؤكداً أن حجم حبة البن كبير، فهو مشروع تجاري ممتاز والتجربة ناجحة والأشجار مثمرة.

البن من مصر قناة cbc عمرو خليل

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