المالية تنفى زيادة أسعار البن 10% وتوضح حقيقة تصريحات الوزير

أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، الزيادة على البن المحمص، حقيقة ارتفاع أسعار البن 10% من قيمة الفاتورة الجمركية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة تستورد بقيمة 223 مليون دولار بن، 28 مليونا منها فقط يستورد محمص، و195 مليون دولار بن عادي، وهو غير خاضع لرسم الجمارك.

ولفت إلى أن تصريحات وزير المالية عن زيادة سعر البن، تخص البن المحمص خارج مصر، لأنه يضيف على الفاتورة الدولارية، أما البن الذي يتم تحميصه داخل مصر لا يخضع لرسم الجمارك من الأساس، وهو البن السائد في أغلب المقاهي.

وأردف: "البن عادي يتم تحميصه داخل مصر، ولن يرتفع سعره، أما البن الذي يتم استيراده محمص لبراندات معينة، سيزيد 10% من قيمة الفاتورة الجمركية".

ولفت إلى أنه لم يتم رفع أي رسوم على المسارح والسينما التي تعرض أفلامًا مصرية، وأنه تمت زيادة 5% لدور عرض الأفلام الأجنبية، وكذلك عروض الأوبرا والباليه.