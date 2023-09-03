الرئيس الأوكراني يقيل وزير الدفاع ويعين "أوميروف" خلفا له

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي، إقالة وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، وتعيين رستم أوميروف، خلفاً له، بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

قال زيلينسكي، في خطابه المسائي: “خاض أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما من حرب واسعة النطاق. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى للتفاعل مع كل من الجيش والمجتمع ككل”.

أضاف: “يجب أن يرأس رستم أوميروف الوزارة الآن… البرلمان الأوكراني يعرف هذا الرجل جيدا. أتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".

من هو أوميروف؟

في وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي سيقيل وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف الأسبوع المقبل.

وكتب زيليزنياك، عضو حزب “جولوس”، على تطبيق “تليجرام”: “وفقًا لمعلوماتي، سيترك ريزنيكوف منصب وزير الدفاع وسيعمل بعد ذلك سفيرًا لدى المملكة المتحدة”.

كما ادعى أن رستم أوميروف، الذي يرأس صندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا، الذي ينفذ سياسة الحكومة بشأن الخصخصة ويدير ممتلكات الدولة، سيحل محل ريزنيكوف في مجلس الوزراء.

وزعم زيليزنياك أنه سيتم الإعلان عن التحول في الحكومة الأوكرانية في “الأسبوع الأول من سبتمبر”.