الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حاكم منطقة كورسك الروسية: اندلاع حريق في مدينة كورتشاتوف بطائرة مسيرة أوكرانية

ارشيفية
ارشيفية

قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية في منشور على تليجرام  ووفقا لما نقلته وكالة رويترز:  إن حريقاً اندلع في بناية غير سكنية بمدينة كورتشاتوف، الأحد، جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

 وتابع:  لم تقع إصابات أو وفيات، وأن قوات الأمن موجودة في موقع الهجوم.

قصف روسى على ميناء منطقة أوديسا بالتزامن مع عودة الحوار حول "اتفاقية الحبوب"

وسبق وقال مسئولون إن مواطنين أوكرانيين، تم نقلهم  إلى المستشفى بعد قصف روسي بطائرة بدون طيار لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة على ميناء في منطقة أوديسا بأوكرانيا يوم الأحد، جراء قصف روسي.

ويأتي الهجوم على ميناء ريني البحري قبل يوم واحد من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة استئناف شحنات المواد الغذائية من أوكرانيا بموجب اتفاقية الحبوب على البحر الأسود التي انسحبت منها موسكو في يوليو.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تليجرام، إن القوات الروسية أطلقت 25 طائرة بدون طيار من طراز شاهد إيرانية الصنع على طول نهر الدانوب في الساعات الأولى من يوم الأحد.

ووصف كبير موظفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندريه ييرماك، الهجوم بأنه جزء من حملة روسية "لإثارة أزمة الغذاء والجوع في العالم"، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الهجوم استهدف منشآت تخزين الوقود المستخدمة لتزويد المعدات العسكرية.

اجتماع أردوغان وبوتين

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بين بوتين وأردوغان في سوتشي على الساحل الجنوبي الغربي لروسيا يوم الإثنين.

وأكد مسئولون أتراك أن الرئيسين، يناقشان تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود، التي انسحب منها الكرملين قبل ستة أسابيع.

وقد سمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، لنحو 33 مليون طن متري "36 مليون طن" من الحبوب والسلع الأخرى بمغادرة ثلاثة موانئ أوكرانية بأمان على الرغم من الحرب الروسية.

ومع ذلك، انسحبت روسيا من الاتفاقية بعد أن زعمت أن الصفقة الموازية التي وعدت بإزالة العقبات أمام الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

 

منطقة كورسك كورسك الروسية حاكم رويترز مسيرة أوكرانية

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