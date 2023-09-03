الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رامابوسا: لا يوجد أدلة بخصوص تحقيق نقل سفينة روسية لأسلحة من جنوب أفريقيا

سيريل رامابوسا
سيريل رامابوسا

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، الأحد، في خطاب إلى الأمة ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، إن تحقيقاً في زعم الولايات المتحدة أن سفينة روسية نقلت أسلحة من جنوب إفريقيا في أواخر العام الماضي خلص إلى عدم وجود أدلة على ذلك.

وأضاف رامابوسا في خطاب إلى الأمة: "ثبت أن جميع المزاعم عن إمداد روسيا بالأسلحة غير صحيحة".

رئيس جنوب إفريقيا: حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى ‏سيفوز بأغلبية مطلقة فى انتخابات 2024

وكان صرح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم، بأن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، ‏سيفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات عام 2024، ولن يحتاج إلى الاستمرار في الحكم ضمن ائتلاف.‏

وأضاف رامافوزا وهو زعيم الحزب أن حزبه سيحقق أغلبية مطلقة، معربًا عن ثقته من الخروج منتصرين من جولة الانتخابات المقبلة، وفقًا لقناة سابك الجنوب إفريقية.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، أن شعبه يرى الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الإفريقي، كوسيلة لتحقيق التغيير في البلاد.

وشدد رامافوزا علي أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي سيحصل على أكبر دعم من قبل أكبر اتحاد نقابي في البلاد، وهو حزب كوساتو القوي، والحزب الشيوعي.

ومن المقرر أن ينتخب مواطنو جنوب إفريقيا عام 2024 أعضاء البرلمان، وفي نهاية التصويت، سيعين حزب الأغلبية رئيس البلاد.

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تكشف معايير اختيار الأعضاء الجدد فى "بريكس"

وفي نهاية أغسطس الماضى، كشفت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، عن معايير اختيار الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس.

جاءت تصريحات باندور خلال مقابلة مع صحيفة "تايمز لايف" المحلية.

وقالت باندور إن معايير اختيار الأعضاء الجدد تشمل الالتزام بالأفكار التقدمية، والاعتراف بالأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة العالمية الرائدة، بجانب الإيمان بالسلام واحترام القانون الدولي.

وأشارت الوزيرة الجنوب إفريقية، إلى أن المعايير تشمل أيضًا الإيمان بالحرية والعدالة، والسعي لتحقيق العدالة والتنمية.

وأوضحت أن الاختيار ركز على الدول التي أعربت رسميًا عن اهتمامها بالعضوية.

يجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة بريكس عقدت في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس الجاري، برئاسة جنوب إفريقيا.

 

جنوب أفريقيا رامابوسا رويترز رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا رويترز ا

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