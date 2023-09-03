الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يفجر مفاجأة عن فيديوهات رقص الطلاب فى حفل التخرج

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، إن فيديو رقص الطالبة النوبية في حفل التخرج لطيف ويعبر عن فرحتها دون أي ابتذال، مستنكرًا الهجوم عليها.

أضاف، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن حفلات التخرج في الجامعة فيها فرحة وبهجة وتهنئة، موضحًا أن الفيديوهات المتداولة ليست لحفل التخرج الرسمي، إنما لحفل خاص، حيث يستأجر الطلبة مسرحًا وقاعات في فنادق، للاحتفال والرقص، مؤكدًا أن تقاليد حفلات التخرج في الجامعة مختلفة.

مَن يشكل ذوق طلاب الجامعة

وأعرب الباز عن استيائه من رقص الطلاب على أغاني المهرجانات:"مَن يشكل ذوق طلاب الجامعة، أنا مع الفرح ومع الحرية بلا حدود والرقص النوبي لطيف وراقي، وليس فيه ابتذال، لكن التخرج على أغاني المهرجانات محتاج وقفة ومناقشة"، متسائلًا: "مَن يشكّل ذوق الطلاب"؟

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