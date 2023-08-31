اقتباسات من كتاب الرقص مع الحياة لمهدي الموسوي الجزء الأول

كتاب “الرقص مع الحياة” للكاتب مهدي الموسوي هو كتاب البحث عن أسرار الحياة الطيبة والأسباب الخفية للبهجة والمفاتيح الصغيرة للسعادة، في السطور التالية تعالوا لنحتفل بالحياة ونغوص في بحورها ونكشف عن كنوزها وأسرارها:

عش بقلب أخضر

إذا امتلأ القلب بالمحبة أشرق الوجه . وإذا احتفظت بغصن أخضر في قلبك فستأتي إليك العصافير لتغرد فيه.

اخلق سعادتك من لاشئ وابحث عنها بين الأنقاض وفي الزوايا وفي دروب الحياة.

إن فرص السعادة تحوم من حولنا ولكننا لا ننتبه لها.

السعادة تطرق أبواب الجميع بلا استثناء، فإذا رأتنا مشغولين عنها توارت واختفت.

الأشياء الكبيرة ماهي إلا تراكمات من صغار الأشياء ولولا السواقي لما كانت الأنهار.

سامح نفسك، إن مسامحة أنفسنا على هفواتها الصغيرة ستجعلها لن تجرأ على ارتكاب الهفوات الكبيرة.

افعل جميلًا بلا مقابل، من يوزع الورد على الآخرين فإن بعضًا من عطر الورد سيلصق بيديه.

افعل شيئًا من أجل الآخرين بدون مقابل وسترى الألطاف الإلهية تحيط بك وقد تنقذك من مآسي مهلكة.

تقبل الآخرين كما هم تقول "الأم تيريزا" إذا بدأت بمحاكمة الآخرين على أفعالهم فلن يتسنى لي الوقت لكي أحبهم.

تقبل الناس على ما هم عليه واسمح لهم بأن يكونوا أنفسهم.

في داخل كل إنسان منا ملاك وشيطان يتصارعان فتارة ينجح الملاك في دفع ذلك الإنسان إلى الخير وتارة أخرى ينجح الشيطان في قيادته نحو الشر.

يقول برتراند راسل " الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي ارتكبها غيرنا في حقنا.

أحبب نفسك

احب نفسك.. أن تحب نفسك يعني أن تخاف عليها من كل سوء ولا ترضى لها بكل دنئ.

أن تحب نفسك يعني أن تسامحها وتستمع لها وتفهمها.

إن الله اودع فينا كل ما نحتاجه من الذخيرة والطاقة لكي تعيننا على عبور الجسور والمتاهات الكبرى التي تقابلنا أثناء مسيرة الحياة وإن المحبة والتسامح وخدمة الآخرين دون توقع أي مقابل هو الطريق للوصول إلى الكنوز العظيمة الكامنة في داخل أنفسنا.

الامتنان

إن الرضا عن كل يوم يمر علينا وما نلاقيه من صعاب ،وتقبل تضاريس أجسادنا مهما كان شكلها وقبول الناس على اختلافهم،وقبول الماضي رغم آلامه، والحاضر رغم عثراته، والرضا التام عن كل ما تهبه لنا الحياة في أيامنا القادمة والاستسلام الكامل لكل أمر لا نقدر على تغييره ثم السعي بهمة وثبات لتحسين الحال نحو الأفضل ذلك هو جوهر الامتنان.

إن الامتنان للأشياء مهما صغرت سيجلب البهجة إلى قلوبنا والصفاء إلى أرواحنا ويجعلنا نحب الناس والحياة.

تنبعث من الإنسان الذي يمتلئ قلبه بالرضا هالات من الخير والرحمة تشع على الآخرين من حوله.

إن السعداء لا يمتلكون أفضل الأشياء في الحياة بل هم ممتنون بما تجود به الحياة عليهم.

تقبل التغيير

تقبلوا التغيير الذي يطرأ على حياتكم بصدر رحب وبدون تذمر وعندما تجابهك التجارب الأليمة فلا تجعلها حجة لاعتزال الحياة ، تأقلم مع المحن ولا تدعها تنتصر عليك بل واصل السير إلى الأمام.

تصالح مع ماضيك حتى تعيش سعيدًا في يومك الحالي، لا تجعل ماضيك مهما كان قاسيًا وحزينًا يسلب منك لحظاتك الآنية وأيامك الباقية.

الأمس مضى، والغد غامض، واليوم هو الهدية - إلينور روزفلت.

ضع مخاوفك جانبًا

ضع مخاوفك جانبًا، وأقبل على الحياة بقلب شجاع وستكتشف فيما بعد أن أغلب مخاوفك كانت أوهامًا.

حرر نفسك من الرغبة في أن تصبح الحياة كما تتمنى.. حرر نفسك من الأمل في أن يعمل الآخرون كما ينبغي فذلك محال.

إذا حسبت أن الدنيا ستنصفك دائمًا فأنت واهم، وإذا اعتقدت أن الناس سيكونون عادلين معك وأن كل من وثقت بهم سيقفون معك عند الشدائد كما كنت معهم يومًا ما فأنت واهم.

الحياة ليست وردية ولن تخلو أيامك من قصص محزنة وحقوق ضائعة أو خيبات أمل في الطريق، انصف نفسك وانصف جسدك واعطه حقه وانس أن ينصفك أحد دائمًا ما دمت حيًا في هذه الدنيا.

إذا تذكرت ما ينقصك فتذكر ما تملكه من نعم عظيمة واشكر الله عليها.

كن لطيفًا

في غياب اللطف والدفء الإنساني فإن الحياة تصبح شاقة– باولو كويلو.

كن لطيفًا، ولا تدع أي إنسان يأتي إليك ثم يغادر دون الشعور بحال أفضل.

عندما تنجو من حادثة خطيرة لا تفكر بالصدمة التي يمكن أن تكون قد سببتها لك ولكن بالمعجزة التي قادت للنجاة، وعندما تتخطى أزمة صحية لا تفكر بالمعاناة التي واجهتها ولكن برحمة الله التي منحتك العلاج.

لا تربط سعادتك بما يقوله الآخرون او بما يعتقدونه عنك

إن الآخرين يعبرون عن مشاعرهم وعواطفهم وينطلقون من أفكارهم وبما يحقق مصالحهم فلا تجعل راحتك مرهونة بما يقولون أو يشعرون لأن أيامك ستصبح قاسية وأوقاتك ستغدو صعبة.

العطاء هو أن نساعد الآخرين على أن يحبوا أنفسهم ويجتازوا محنهم وصعابهم.

الاهتمام والانتباه والمودة والتقدير والمحبة والابتسامة هي أثمن الهدايا التي يمكن أن تمنحها للآخرين.

لا تستصغر أية مهمة تساعد في تحسين حياتك نحو الأفضل فما البحر إلا مجموعة من القطرات وما الساعة إلا حفنة من الدقائق ، والأعمال الكبيرة هي مجموعة من الأعمال الصغيرة وكل يكمل الآخر.

ليس مهمًا أن نفعل أشياء عظيمة في حياتنا ويكفي أن نفعل أشياء صغيرة ولكن بمحبة كبيرة –الأم تريزا.

لا تيأس