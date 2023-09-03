الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التحالف الوطني: اعتماد الأمم المتحدة يضع منتدى شباب العالم على الخريطة الدولية

محمد سيف النصر
محمد سيف النصر

قال محمد سيف النصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، يؤكد على أهمية المنتدى على الخريطة الدولية، ويزيد من فاعلية التوصيات الصادرة عنه على مستوى العالم.

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منتدى شباب العالم يُثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته فى تمكين الشباب

اهتمام دولي بمنتدى شباب العالم

وأضاف سيف النصر، في تصريحات له، أن الأمر يعكس الاهتمام الدولى والتقدير الأممى لما تبذله مصر فى هذا المنتدى العالمى الذى يجمع شباب العالم، من خلال منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين شباب شعوب العالم، خاصة فى مجالات السلم والإبداع والتنمية.

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المنتدى يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب 

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلي أن هذ المنتدي يعكس مدى اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تمكين الشباب، ومدى رعايته الدائمة، وحرصه المستمر على حضور جلسات المنتدى في جميع دوراتها السابقة.

وأوضح محمد سيف النصر، أنه منذ 2014 عملت الدولة المصرية على تمكين الشباب بشكل حقيقى، خاصة مع التوجيهات الرئاسية لمؤسسات الدولة بتأهيل الشباب للتمكين، حيث تم تدريب وتأهيل الشباب فى برامج رئاسية مختلفة، حتى أصبحوا نوابًا فى البرلمان ونواب محافظين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف على مدار السنوات الماضية وانعكاساته العالمية.

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كما رحب منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس.

محمد سيف النصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منتدى شباب العالم تمكين الشباب الجمعية العامة للأمم المتحدة

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