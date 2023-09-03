الباز يستعرض مقطع فيديو نادر للمصريين خلال تبرعهم للمجهود الحربى

استعرض د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، مقطع فيديو نادر للمصريين في 1963 وهم وقوفًا في طابور للتبرع دعمًا للمجهود الحربي في حرب 1973.

وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "المصريين في لحظة معينة شافوا إن البلد في حاجة للتبرع، فعملوا ده، وأنا هنا مبقولش نتبرع أو نعمل حملة للتبرع، أصل الناس هتقولي مصر كانت في حرب".

الباز: إحنا في أزمة أكتر من الحرب

وتابع "إحنا في أزمة أكتر من الحرب، وأنا مبعملش دعوة للتبرع لمصر، لكن دعوة للعمل والإنتاج والتكاتف مع بعض في وجه الأزمة، مش هنكون إحنا السبب في الأزمة".

وواصل رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور": "نحن نعاني من فساد شعبي كبير، عندنا سماسرة دولار، تضارب في الدولار وتجار بتغلي السلع وجشع واستغلال كبير"، موضّحًا أن مشهد التبرع يجب مقارنته بالمصري اللي احتكر البضائع وتاجر في العملة والسوق على حساب المصريين.