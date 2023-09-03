اعتماد الأحوزة العمرانية في 60 عزبة بمحافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاحد، عن اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 60 عزبة تابعين لمراكز "دمياط، كفر البطيخ، فارسكور"، وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارة رقم 138 لسنة 2023 المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات.

ووفقًا للقرار، فقد تم اعتماد الاحوزة العمرانية لـ5 قرى بمركز دمياط و 40 قرية بمركز فارسكور و 8 قرى بمركز الزرقا و 7 قرى بمركز كفر البطيخ.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الأحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق الأعمال الخاصة بها، بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع، لافتة الى أنه جارى اعتماد باقى الاحوزة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وشددت “عوض” على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المطاعم و الكافيتريات للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في وقت قامت فيه مديرية الصحة بضبط أحد المطاعم بمدينة دمياط والتى تعمل بدون ترخيص ويمثل خطر داهم على الصحة العامة، حيث تم إعدام 55 كجم أغذية وخضروات تالفة و 30 لتر زيت مستعمل، إلى جانب سحب عينات من المواد الغذائية لتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1226 محضر للمخالفين خلال الحملات التى نفذتها على مدار شهر أغسطس الماضى .