الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد الأحوزة العمرانية في 60 عزبة بمحافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاحد، عن اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 60 عزبة تابعين لمراكز "دمياط،  كفر البطيخ، فارسكور"، وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  وفى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارة رقم 138 لسنة 2023 المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات.

ووفقًا للقرار، فقد تم اعتماد الاحوزة العمرانية لـ5 قرى بمركز دمياط و 40 قرية بمركز فارسكور و 8 قرى بمركز الزرقا و 7 قرى بمركز كفر البطيخ.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الأحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق الأعمال الخاصة بها، بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع، لافتة الى أنه جارى اعتماد باقى الاحوزة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وشددت “عوض” على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المطاعم و الكافيتريات للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في وقت قامت فيه مديرية الصحة بضبط أحد المطاعم بمدينة دمياط والتى تعمل بدون ترخيص ويمثل خطر داهم على الصحة العامة، حيث تم إعدام 55 كجم أغذية وخضروات تالفة و 30 لتر زيت مستعمل، إلى جانب سحب عينات من المواد الغذائية لتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1226 محضر للمخالفين خلال الحملات التى نفذتها على مدار شهر أغسطس الماضى .

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض الأحوزة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

حسن شحاتة: مديونيات نادى الزمالك تخيف

بيرسى تاو يغادر معسكر الأهلى فى النمسا.. والفريق ينهى المران المسائى

وزير التعليم يعلن قيمة المصروفات المدرسية والفئات المعفاة للعام الجديد

الباز: استثمارات إينى الجديدة أبلغ رد على مروجى الشائعات

رئيس جامعة المنيا يُتابع تطورات الحالة الصحية لطالبة تعرضت لحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب