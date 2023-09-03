الباز: مؤيدو الرئيس السيسى يتعرضون لحملة تشويه كبيرة

استعرض د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" بعض تغريدات المصريين الذين يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وأسباب تأييدهم، تحت هاشتاج "هنكمل المشوار مع صاحب المشوار".

وقال أحد المغردين: "هنكمل حلمنا مع من أنقذنا من الضياع، هنكمل ملحمة الإنجازات لأول مرة في التاريخ 1700 مشروع تم في صعيد مصر"، وقال آخر: "إن الهجمة شرسة كالعادة ولازم نفتكر إن الدول غيرت موقفها".

وطالب الباز المعارضين باحترام مؤيدي الرئيس السيسي، قائلًا: "لأنك غاضب لا يعني بالضرورة أن يكون الجميع غاضبين مثلك، وإن كنت ترى مصلحتك تعارض على البركة، لكن لا تنتقص من المؤيد الذي يرى مصلحته في تأييد الرئيس، ليه تنتقص منه، وتقوله بتشتغل لمصلحتك؟ أمال أنت بتشتغل لمصلحة مين؟"

الباز: لن أروج لناس تنتهج منهج الافتراءات طول الوقت

لفت الباز إلى أنه يستعرض تغريدات المؤيدين للرئيس، لأنهم يتعرضون لحملة تشويه كبيرة، أما الهاشتاجات المضادة فغالبيتها مدفوعة، ولن يروج لناس تنتهج منهج الافتراءات طول الوقت.

وأكد الباز أن الناس تكتب على السوشيال ما تشاء، ولم يتعرض أي شخص يكتب رأيه باحترام دون تحريض أو مساس بالأمن القومي أو ترويج لشائعات لأي مضايقات، بدليل ما حدث في موضوع المقابر، الناس كتبت واجتمعت، ولم يتعرض أحد لمضايقات.