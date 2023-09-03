الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: مؤيدو الرئيس السيسى يتعرضون لحملة تشويه كبيرة

محمد الباز
محمد الباز

استعرض د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" بعض تغريدات المصريين الذين يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وأسباب تأييدهم، تحت هاشتاج "هنكمل المشوار مع صاحب المشوار".

وقال أحد المغردين: "هنكمل حلمنا مع من أنقذنا من الضياع، هنكمل ملحمة الإنجازات لأول مرة في التاريخ 1700 مشروع تم في صعيد مصر"، وقال آخر: "إن الهجمة شرسة كالعادة ولازم نفتكر إن الدول غيرت موقفها".

وطالب الباز المعارضين باحترام مؤيدي الرئيس السيسي، قائلًا: "لأنك غاضب لا يعني بالضرورة أن يكون الجميع غاضبين مثلك، وإن كنت ترى مصلحتك تعارض على البركة، لكن لا تنتقص من المؤيد الذي يرى مصلحته في تأييد الرئيس، ليه تنتقص منه، وتقوله بتشتغل لمصلحتك؟ أمال أنت بتشتغل لمصلحة مين؟"

الباز: لن أروج لناس تنتهج منهج الافتراءات طول الوقت

لفت الباز إلى أنه يستعرض تغريدات المؤيدين للرئيس، لأنهم يتعرضون لحملة تشويه كبيرة، أما الهاشتاجات المضادة فغالبيتها مدفوعة، ولن يروج لناس تنتهج منهج الافتراءات طول الوقت.

وأكد الباز أن الناس تكتب على السوشيال ما تشاء، ولم يتعرض أي شخص يكتب رأيه باحترام دون تحريض أو مساس بالأمن القومي أو ترويج لشائعات لأي مضايقات، بدليل ما حدث في موضوع المقابر، الناس كتبت واجتمعت، ولم يتعرض أحد لمضايقات.

السيسي هنكمل المشوار الباز محمد الباز ملحمة الإنجازات مؤيدي الرئيس السيسي

مواد متعلقة

الباز: استثمارات إينى الجديدة أبلغ رد على مروجى الشائعات

الباز: تجربة مصر خلال العشر سنوات الأخيرة "استثنائية"

هل تنجح تركيا فى إعادة روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب؟

أستاذ اقتصاد: احتمالات نجاح تركيا لإعادة روسيا لاتفاقية الحبوب "ضئيلة للغاية"

مدير «أكساد»: انفراجة فى أزمة «اتفاقية الحبوب».. وقمح روسى بالمجان لإفريقيا

محلل سياسى: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا

متخصص فى الشأن الروسى: الغرب يتهم "موسكو" ويفتعل أزمة غذائية عالمية

يمامة: سأترك رئاسة الوفد إذا خسرت الانتخابات الرئاسية بفارق أصوات كبير

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

حسن شحاتة: مديونيات نادى الزمالك تخيف

بيرسى تاو يغادر معسكر الأهلى فى النمسا.. والفريق ينهى المران المسائى

الإعدام لعامل قتل عمته وزوجها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية

«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة مدرس بجامعة القاهرة امتنع عن تنفيذ مهام عمله

وزير التعليم يعلن قيمة المصروفات المدرسية والفئات المعفاة للعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب