الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جدول مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواعيدها، فهي عماد الدين كما ورد في السنة النبوية، والركن الثاني من أركان الإسلام، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات وفقًا لهيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-9-45:3 ص6:33 ص12:54 م4:28 م7:15 م8:35 م

 

 

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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في المحافظات 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الإسكندرية2023-9-45:6 ص6:37 ص1:0 م4:34 م7:21 م8:42 م
طنطــا2023-9-45:3 ص6:33 ص12:55 م4:29 م7:17 م8:37 م
المنصورة2023-9-45:1 ص6:31 ص12:54 م4:28 م7:16 م8:36 م
الزقـازيق2023-9-45:1 ص6:31 ص12:53 م4:27 م7:15 م8:35 م
أسيــوط2023-9-45:9 ص6:35 ص12:55 م4:26 م7:14 م8:31 م
سـوهاج2023-9-45:7 ص6:34 ص12:53 م4:23 م7:11 م8:28 م
بنى سويف2023-9-45:6 ص6:34 ص12:55 م4:28 م7:15 م8:34 م
المنـيـا2023-9-45:9 ص6:36 ص12:56 م4:28 م7:16 م8:34 م
قـــنا2023-9-45:4 ص6:30 ص12:49 م4:19 م7:7 م8:23 م
أســوان2023-9-45:7 ص6:30 ص12:48 م4:15 م7:5 م8:19 م
مطـروح2023-9-45:17 ص6:48 ص1:10 م4:45 م7:32 م8:53 م
الغردقـة2023-9-44:58 ص6:25 ص12:44 م4:15 م7:3 م8:20 م
الخارجـة2023-9-45:15 ص6:40 ص12:58 م4:28 م7:16 م8:32 م
الإسماعيلية2023-9-44:58 ص6:28 ص12:50 م4:24 م7:12 م8:32 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الصلاة العشاء المغرب العصر الفجر مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

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