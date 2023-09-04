جدول مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواعيدها، فهي عماد الدين كما ورد في السنة النبوية، والركن الثاني من أركان الإسلام، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات وفقًا لهيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-9-4 5:3 ص 6:33 ص 12:54 م 4:28 م 7:15 م 8:35 م

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في المحافظات