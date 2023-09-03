محافظ دمياط تُتابع معدلات تأهيل تقسيمات الامتداد العمرانى برأس البر

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، عددًا من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، خلال اجتماع مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومسئولى قطاع الكهرباء، وعدد من مديرى الإدارات المعنية بتلك الجهات.

واستعرض الاجفتماع الموقف الحالى للمنطقة وموقف المرافق بها، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة، والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء.

وبحثت عوض الدراسات المتعلقة بهذا المخطط بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والرؤى المستقبلية لها، حيث أكدت تسليم الموقع الخاص بلوحة مغذى 3 إلى قطاع الكهرباء للبدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة بها، وذلك لتعزيز التغذية بالمنطقة، مؤكدة دراسة موقف توصيل الكهرباء إلى التقسيمات المعتمدة بشكل عاجل، حيث وجهت بضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.

وأطلقت وحدة حقوق الإنسان والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، فاعلية ترفيهية لذوى الهمم احتضنها شاطئ النخيل بالمدينة كمشاركة مجتمعية، وشارك خلالها أيضًا فريق الكشافة بمكتبة مصر العامة.

وتضمنت الفاعلية فقرات فنية وترفيهية مختلفة لذوى الهمم، كما أعرب الأطفال وذووهم عن سعادتهم بتلك الأنشطة التى يتم تنفيذها بشكل دورى.