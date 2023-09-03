الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوجه بتقديم الدعم الكامل لأعضاء مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، مع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، بحضور مديري الاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة ومدير مكتب مؤسسة “حياة كريمة” بمطروح  .

دعم كامل لفعاليات مبادرة “ابدأ”

ورحب محافظ مطروح بمسئولى المبادرة، مشيدًا بدور المبادرة الهام على مستوى الجمهورية، مع تقديم الدعم لنجاح دورها وتحقيق اقصي استفادة لأبناء مطروح، بما تتيحه المبادرة من تيسيرات وتعاون في مجال تشجيع الصناعة والاستثمار، والوقوف على مشكلات المشروعات  المتعثرة كحلقة وصل بين أصحاب المشروعات المتعثرة والمساهمة في حل المشكلات بالشراكة مع الجهات المعنية. 

توطين الصناعة وتقليل فجوة الإستيراد

وأشار محافظ مطروح إلى أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تهدف الي توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لإحتياجات سوق العمل ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة العمل وتحسين مستوي الإنتاج وزيادة الدخل بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء الوطن. 

دعم اصحاب المشروعات

كما تهدف المبادرة  إلى المساهمة في حل المشكلات المتعلقة بترفيق المناطق الصناعية ودعم اصحاب المشروعات لاستكمال مشروعاتهم فضلاً عن إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية لتهيئة الأجواء المناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات وخلق فرص عمل حقيقية للحد من البطالة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.

تيسير إجراءات تنفيذ المشروعات وقطاع دعم الصناعة

وأكد محافظ مطروح أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين. مع العمل على أرض الواقع من خلال فريق عمل المبادره الوطنيه ( ابدأ ) والمحافظه لتجميع البيانات ولحل مشاكل المصنعين واصحاب الورش ،ودراسة العروض الاستثمارية من خلال قطاعى الشراكة الكبرى لتنفيذ  لتيسير إجراءات تنفيذ المشروعات وقطاع دعم الصناعة.

درع تذكارى لجهود محافظ مطروح 

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكارياً لمحافظ مطروح  تقديراً لمجهوداته الملموسه في تنمية المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
مطروح محافظ مطروح المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ مؤسسة حياة كريمة دعم أصحاب المشروعات

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