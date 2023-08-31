الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، سيرجي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمستشار محمد صباح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة وحمدي عبيد مدير عام الاستثمار والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

عمق العلاقات المصرية البيلاروسية 


ورحب محافظ مطروح، بضيف المحافظة، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية البيلاروسية والممتدة منذ نحو ثلاثين عامًا والترحيب بمزيد من أوجه التعاون والعلاقات المتبادلة. 

بحث سبل التعاون  الاقتصادي


وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون  الاقتصادي خاصة في مجال الزراعى  والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية وغيرها وكذلك المجال السياحي وجذب الحركة السياحية لمطروح وسيوة خاصة مع ما تتمتع به من إمكانيات متنوعة ومقومات سياحية فريدة ومتميزة.

جذب الاستثمارات لمصر 

كما تم خلال اللقاء الإشارة الى  تطور صناعة النسيج  والألياف الصناعية والبتروكيماويات في بيلاروسيا، وإمكانية التعاون في تشجيع  رجال الأعمال والشركات البيلاروسية وجذب الاستثمارات لمصر، ومنها التعاون مع  مطروح والاستفادة من الإمكانيات خاصة الزراعية وتوافر منتجات متميزة  كالتين والزيتون وغيرها من المنتجات الصحراوية مع أهمية توافر كافة البيانات لتحقيق الاستفادة منها. 

تصدير المنتجات والتعاون في الصناعات الزراعية

وأعرب سفير بيلاروسيا عن سعادته لتواجده بمطروح حيث أنها زيارته الاولى للمحافظة، مؤكدًا على الاستعداد للتعاون وزيادة التبادل التجاري والصناعات الزراعية والتبادل في المنتجات، مع الجاهزية للمساعدة فى مجال تصدير المنتجات والتعاون في الصناعات الزراعية، مشيدًا بالترحيب بدخول مصر إلى بريكس، حيث تمثل مصر باب إلى إفريقيا. 

تشجيع السياحة البيلاروسية لمطروح

أما بالنسبة للمجال السياحي أكد سفير بيلاروسيا على الاهتمام بالعمل على  تشجيع  السياحة البيلاروسية لمطروح،  مع التنوع السياحي بها خاصة السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن خبرة الجانب الروسي في هذا المجال لافتا إلى تحقيق مزيد التعاون مع مقترح تؤامة بين محافظة مطروح وبرست البيلاروسية. 

تنظيم جولة سياحية لسفير بيلاروسيا  للعالم السياحية بمطروح 

من ناحية أخرى  تم تنظيم جولة سياحية لسفير بيلاروسيا  على هامش زيارته لمطروح يرافقه محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف وتم زيارة عدد من المعالم السياحية ومنها متحف كهف روميل ومزار حمام كليوباترا ومتحف آثار مطروح، حيث أعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة عن خالص تقديره وسعادته، مشيدًا بما شهده من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية بمطروح.

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