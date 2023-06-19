الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يستقبل وفد الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، وفدا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر المحافظة، بحضور المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية.

تأتي الزيارة ضمن أنشطة مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدراتها وتنمية التجمعات المنتجة المنفذ من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

ورحب محافظ مطروح بالوفد وأثنى على التعاون مع الجهاز في العديد من المجالات مشيدا بأنشطة التدريبات الفنية التي يتم تنفيذها بمدينة سيوة والممولة من خلال المشروع.

واستعرضت فيكتورينا ايفا سواريث- مديرة مكتب التعاون الإسباني بالقاهرة أنشطة الوكالة المختلفة حيث أبدت ترحيبها في استكمال التعاون مع المحافظة من خلال الجهاز في عدد من المحاور التنموية المختلفة.

وشرحا أحمد الكناني مسئول المشروع من الجهاز بالقاهرة وحسام صالح مدير فرع الجهاز بمحافظة مطروح، الأنشطة التي تم تنفيذها والتي تستهدف تحسين قدرات السيدات صاحبات الحرف القائمة على اشغال الابرة والتطريز اليدوي بمدينة سيوة فنيا وتسويقيا وكذلك بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظة.

وأشارا إلى الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الفترة الحالية فيما يخص تطوير التصميمات والموديلات الخاصة بأشغال الإبرة والتطريز اليدوي بالتجمعات الإنتاجية بالمحافظة وأنشطة التسويق المختلفة والتي تستهدف زيادة القدرة التنافسية لمجموعات الإنتاج النسائية التي تشتهر بها محافظة مطروح مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الدخل لصاحبات الحرف.

وفي نهاية اللقاء توجه الوفد لمدينة سيوة لتفقد أنشطة التدريب الفني الذي استمر على مدار ٢٥ يوما والذي استهدف تنمية قدرات ٢٠ سيدة من العاملات في مجال التطريز اليدوي وتسليم شهادات التقدير والجوائز الرمزية للمتدربات.

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