رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات صلبة في كفر الزيات بالغربية

رفعت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 210 أطنان من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تنظيف وتمهيد الطرق الفرعية التي تربط المداخل الرئيسية للقرى المحيطة بالمدينة، بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية.

وأكد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الحكومة المحلية لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الخدمات العامة في المنطقة.

وتم تخصيص معدات وفرق عمل للقيام بعمليات جمع ورفع النفايات والقمامة من مختلف الأحياء والمناطق، مما ساهم في تحسين المنظر العام للمدينة ورفع مستوى النظافة.

وأضاف داود أن الحملات شملت أيضًا تنظيف وتمهيد الطرق الفرعية التي تربط المداخل الرئيسية للقرى بمدينة كفر الزيات، بهدف تسهيل حركة السير للمواطنين وتحسين البنية التحتية للمنطقة.

وشكر عادل داود، جميع العاملين والفرق المشاركة في هذه الحملات وأشاد بجهودهم المستمرة لتحقيق النظافة وتحسين البنية التحتية في مدينة كفر الزيات.

كما دعا المواطنين إلى تعاونهم والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالنظافة أو البنية التحتية، لضمان استمرارية هذه الجهود في المستقبل.

وتعد هذه الجهود جزءًا من سلسلة من الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية في مختلف المدن والمراكز في مصر، بهدف تحسين النظافة العامة وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

رفع 275 طن قمامة ومخلفات بطنطا

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 275 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

يذكر أن الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.