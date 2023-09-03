الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ناقد فنى: مهرجان العلمين "استثنائى" ومصر هى هوليود الشرق

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن الأحداث الفنية دائمًا تنمو وتزدهر في وقت الأمن والأمان، ومن هنا نرسل رسالة مهمة جدًا للعالم وهى أن مصر لديها مهرجانات طوال موسم الصيف، وهذا يعني أن مصر بلد أمن وأمان وسلام.

أضاف سعد، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأحد، أن الدولة المصرية لديها القدرة على تحقيق وتنظيم عدد من المهرجانات في نفس الوقت ولكن في أماكن مختلفة.

وأوضح الناقد الفني أن مصر دولة رائدة في المنطقة ومع ازدهار التقنيات والانتشار الواسع للقوى الناعمة في المنطقة تبقى أم الدنيا هى مركز الثقل، واصفًا مصر بأنها "هوليود الشرق".

مهرجان العلمين شهد عدة أحداث متنوعة في اليوم الواحد

ووصف الناقد الفني مهرجان العلمين  بـ"الاستثنائي" الذي استمر على مدار شهرين، لافتًا إلى أن المهرجان كان يشهد عدة أحداث متنوعة في اليوم الواحد.

وتابع "الفعاليات تنوعت ما بين حفلات غنائية وندوات ثقافية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية ومنها كرة القدم الشاطئية والرالي والجودو وغيرهما.

الأحداث الفنية تنمو وتزدهر وقت الأمن والأمان وقت الأمن الأمن والأمان أحمد سعد الدين الناقد الفني أحمد سعد الدين

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