الأحد 03 سبتمبر 2023
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مصر

الصحة: تقديم 408 آلاف و769 خدمة فى 24 ساعة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن تقديم 408 آلاف و769 خدمة، من خلال مبادرة «100 يوم صحة» أمس السبت 2 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و257 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفا و863 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ8 آلاف و717 طفلا، فيما قدمت 27 ألفًا و994 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة قدمت 1575 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و884 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 4 آلاف و535 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ10 آلاف و713 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 15 ألفا و255 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و480 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 93 ألفا، و118 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 73 ألفا، و270 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 117 ألفا و25 طفلا .

واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و133 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 43 ألفا و300 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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حسام عبدالغفار وزير الصحة والسكان جميع محافظات الجمهورية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حملة 100 يوم صحة مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوى المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

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