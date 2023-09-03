الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ980 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ979 ألفًا و716 مواطنًا، في مستشفيات الأمراض الصدرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الرعاية الطبية لـ37 ألفًا و516 مواطنًا بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، كما تم تقديم خدمات الأشعة لـ164 ألفًا و356 مواطنًا، بينهم 110 آلاف و597 أشعة عادية و45 ألفًا و594 أشعة مقطعية، و8 آلاف و165 أشعة تليفزيونية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم عمل منظار لـ623 مواطنًا، بينهم 479 منظارًا شعبيًا، و144 منظارًا صدريًا، كما تم القيام إجراء 2903 جراحات صدر، بينهم 2509 جراحات صغرى، و217 جراحة متوسطة، و48 جراحة كبرى، و29 جراحات ذات مهارة فائقة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، يجري حاليًا تطوير 14 مستشفى أمراض الصدرية تشمل (العياط – كفر الشيخ – كوم الشقافة – منوف – دمنهور – المنصورة – بني سويف – ملوي – بني مزار – قنا – أسوان – إدفو – كوم امبو – مطروح)، حيث وصلت مراحل التنفيذ في بعض المستشفيات إلى 85%.

ومن جانبه، قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تمت مناظرة 3 آلاف و704 حالات بمستشفيات الصدر باستخدام تقنية التشخيص «عن بعد» بـ9 مستشفيات للأمراض الصدرية، وهي المعمورة، والمرج، وطنطا، وبهوت، والمنيا، والمنصورة، وبورسعيد، ودمنهور، وأسيوط.

وذكر«أمين» أنه تم تشغيل وحدة الأشعة المقطعية بالصبغة، وافتتاح عيادة الحساسية والمناعة بمستشفى صدر المحلة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل وحدة المناظير الشعبية، ووحدة الأشعة المقطعية بالصبغة، وتشغيل العيادات الخارجية وعيادة التأهيل الرئوي كجزء من أعمال التطوير بمستشفى صدر كوم الشقافة.

وأشار «أمين» إلى تشغيل جهاز الـ«جين اكسبرت» بمستوصف صدر أوسيم، ومستشفى صدر الفيوم، وتشغيل القسم الداخلي بمستشفى صدر دمنهور بعد تجديده بسعة 42 سريرًا، كما تم تركيب جهاز التشخيص «عن بعد» وتسليم 8 أجهزة «فورتكس» لمعامل مستشفيي صدر المنصورة، وصدر دمياط، وتشغيل عيادة صحة الرئة بمستشفى صدر دمياط.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان مستشفيات الأمراض الصدرية الرعاية الطبية الرعايات المركزة تطوير المنظومة الصحية عام إدارة الأمراض الصدرية المستشفيات

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