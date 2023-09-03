من الإفطار حتى النوم.. تعرف على أفضل الأوقات لممارسة الأنشطة اليومية

مع وجود قوائم لا نهاية لها من المهام، لا يولي الكثير منا سوى القليل من الاهتمام للترتيب الذي ننفذ به الأنشطة اليومية.

لكن الوقت من اليوم الذي نتناول فيه الطعام ونذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، والنوم يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتنا، حيث يمكن أن تساعد مزامنة أنشطتك مع ساعة جسمك البيولوجية في تقليل التوتر وضغط الدم وخطر الإصابة بالنوبات القلبية، وقد وجد العلماء أنه يمكنه أيضًا تحسين عملية الهضم وحتى المساعدة في الوقاية من السرطان.

وفقا لموقع ذا صن إن فهم الوقت الذي يتم فيه تحسين ساعتك للأنشطة المختلفة، والحفاظ عليها في الوقت المحدد من خلال الإشارات مثل الحصول على الكثير من ضوء النهار، والنشاط وجدولة وجبات الطعام خلال اليوم، ثم تقليل التعرض للضوء في الليل يمكن أن يؤثر على جميع جوانب صحتك.

على سبيل المثال يكون عمال المناوبات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية وبعض أنواع السرطان والربو،كما يجب الانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد الاستيقاظ قبل تناول وجبة الإفطار، إذا تناولنا الطعام في وقت مبكر جدًا، فيمكن أن نشهد تقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم.

8.45 صباحًا: اخرج

سيساعدك الخروج خلال أول ساعتين من يومك على ضبط ساعة جسمك البيولوجية مع ضوء النهار، فهو يساعد في الحفاظ على دقات الساعة الرئيسية في الوقت المناسب ويزيد من فرص الراحة بشكل أفضل في الليل.

4 مساءا: تعلم شيئا جديدا

ذروة انتباه الدماغ الثانية في اليوم تجعل هذا الوقت مثاليًا لتعلم آلة موسيقية أو حضور دروس الرقص، إن توسيع عقلك الآن سيعزز الاحتياطيات المعرفية التي ستجعلك في وضع جيد عندما تكبر.

6 مساءً: اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية

التمرين اليومي هو مفتاح صحة القلب والأوعية الدموية والعضلات والعظام، ويكون الأداء أفضل في وقت متأخر بعد الظهر.

الساعة 6 مساءً: لقمة خفيفة

إن تناول العشاء في الساعة 3 مساءً ليس أمرًا عمليًا بالنسبة للكثيرين، لذا فإن الإستراتيجية الأفضل هي جعل العشاء صغيرًا، أظهرت الأبحاث أن تناول وجبة إفطار كبيرة وعشاء صغير أفضل لفقدان الوزن وسكر الدم من تناول وجبة إفطار صغيرة وعشاء كبير.