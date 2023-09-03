الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبير نعمة ومحمد محسن وبيانو كريم جوهر فى مهرجان القلعة 31

محمد محسن
محمد محسن

ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته 31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقام 3 حفلات متتالية مساء الثلاثاء 5 سبتمبر.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

في الثامنة مساء على مسرح المحكى تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة في المهرجان وتقدم بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة مجموعة من أعمالها الخاصة منها بعدني حبك، بلا ما نحس، أعمل ناسيني، بصراحة، قصتنا، بالإضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح يا قلبي، إمتى هتعرف وطلعت يا محلا نورها.

وبعدها وفي العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من أعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب الى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبدالوهاب.

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجي فقرة فنية تتضمن نخبة من اشهر الألحان الشرقية الخالدة.

ويقام مساء الإثنين 4 سبتمبر حفلان على مسرح المحكى. في الثامنة يقدم المنشد أحمد العمرى مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها رباه يا من أناجي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدني بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، يا حبيب الله، تملكتم عقلى، صلي يا رب وسلم، مولاي إني ببابك، قمر، المسك فاح وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث الدينى التى تتناول شمائل النبى الكريم.

يليه وفى العاشرة مساء يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي مختارات من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة .

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