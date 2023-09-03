وليد توفيق يتألق في مشاركته الأولى بمهرجان القلعة

تتواصل فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث أقيم على مسرح المحكى 3 حفلات متتالية.

وسط حشد جماهيري وفي مشاركته الأولى بالمهرجان استعاد النجم اللبناني وليد توفيق ذكريات أعماله الجماهيرية التي حققت شهرة واسعة في مصر والوطن العربي وتغنّى بـ محلاها السمرا، سنة وسنتين، أصحاب السعادة، وحدك حبيبي، على كوبري 6 أكتوبر، نقسم القمر، يا عسل، أبوكي مين، إيه العظمة، انزل يا جميل، دقة قلبي الميال، بهية، بحبك يا لبنان وعشقك عذاب.

كورال صوت العاصمة

قبله جاب كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة" في جولة بين مؤلفات زمن الفن الجميل ونال الإعجاب والاستحسان وتغنى بـ ميدلي فريد الأطرش، تلات سلامات، عنابي، موشح لما بدا يتثنى، لولا الملامة، وحياتك يا حبيبى، موشح أيها الساقى، من حبى فيك يا جارى، ميدلي سيد درويش، ومن الأعمال الحديثة والمعاصرة عاشق سارح، اعتزلت الغرام وعلى صوتك.. أداها عبد العزيز محمد عبدالعزيز، نغم وائل، محمد أسامة، مريم أشرف، مصطفى مهلل، هاجر أحمد، ليديا لوتشانو ومحمد مصطفى.

وكان عازف الايقاع سعيد الارتيست وفرقته قد قدمموا فقرة فنية ضمت مجموعة من الايقاعات المتنوعة من مؤلفاته وتفاعل معها الجمهور منها تفاصيل، دقات مواهب، مجانينى، خربشة، احنا الشباب بمشاركة شادى محمد ، أدم البنا - هدى السنباطى، تعالى ادلعك، اختياراتى، ومن الحان الموسيقى العربية على اللى جرى، يا أغلي اسم فى الوجود وغيرها الى جانب فقرتى المزمار لـ سيد الحسين والربابة لـ محمود شاكر .

يذكر ان الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي

حفل مهرجان القلعة الدولي