"غرب أسيوط الجديدة" تطرح 3 مناقصات جديدة أمام شركات المقاولات

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، موافقتها على طرح وتنفيذ 3 مناقصات فى جهاز مدينة غرب أسيوط الجديد ة، برئاسة المهندس ياسر عبد الله رمضان رئيس جهاز المدينة أمام شركات المقاولات المتخصصة باتحاد التشييد والبناء .

مواصفات المناقصة الأولى

وفى نفس السياق ، أوضح المهندس ياسر عبد الله رمضان ، في تصريح لـ"الدستور" ، أن المناقصة الأولى تتم فيها تنفيذ أعمال الصيانة وتأمين المسطحات الخضراء وشبكات الري الرش بالتنقيط بمنطقة شمال الجامعة والمنطقة الإقليمية ومنطقة الإسكان العائلي والمرحلة العاجلة ومنطقة ابني بيتك بمدينة غرب أسيوط الجديدة ليتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

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وأفاد رئيس الجهاز أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت عدة شروط لتنفيذ الطرح، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، باسم رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية .

وأشار، إلي أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 55000 الف جنيها ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة ، وتعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، موضحاً أن الفئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الأولى المتخصصة في أعمال صيانة المسطحات الخضراء .

تفاصيل طرح المناقصة الثانية

كما أضاف رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط الجديدة، أن المناقصة الثانية لتنفيذ أعمال النظافة العامة والتي تشمل محور جمال عبد الناصر، ومنطقة سكن مصر، ومنطقة الإسكان الاجتماعي ومركز خدمات الإسكان الاجتماعي وطريق الهضبة داخل المدينة بطول 4 كيلو متر، وذلك من خلال مناقصة عامة لشركات المتخصصة في ذلك.

تفاصيل المناقصة الثالثة

واستكمل رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط الجديدة أن المناقصة الثالثة لتنفيذ أعمال التأمين على ممتلكات الجهاز من حساب جهاز المدينة، والتأمين على اتوبيسات مجلس أمناء المدينة من حساب مجلس أمناء للشركات المتخصصة في هذا المجال .

ونوهت أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية، بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً كل مناقصة على حدة .

وأردفت أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية، في موعد لاحق كما تخضع المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.