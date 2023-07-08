ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات القاهرة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم، بجولة في مدينة القاهرة الجديدة لتفقد العديد من المشروعات التي تجري تنفيذها بالمدينة. كان برفقته خلال الجولة السيد المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس الجهاز، ونواب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومسئولي الجهاز والشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات.

بدأ المهندس عبد المطلب جولته بالمدينة بتفقد أعمال الطرق في منطقة الامتداد الشرقي للمدينة، حيث تم رفع كفاءة محور "24" الذي يربط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي في منطقة بيت الوطن، وكذلك تفقد أعمال محور 28 الذي يربط بين الطريق الوسطى ومحور 24 في نفس المنطقة.

كما قام بجولة تفقدية لرفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى، وأيضًا لمتابعة أعمال نقل المرافق في التسعين الجنوبي، وذلك لاستكمال أعمال نفق الطريق الأوسطى الرابط بين مثلث الأمل وطريق التسعين الجنوبي، حيث تم الانتهاء من الأعمال وجاري العمل على تنفيذ الأسفلت.
 

تمت جولة على مشاريع الإسكان في التجمع الثالث، حيث يتم تنفيذ محور سكني يضم 222 عمارة بإجمالي 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و120 متر مربع. 

يتم تنفيذ هذا المشروع الجديد بإشراف جهاز المدينة، ويأتي ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لجميع المصريين. تم إنجاز 65% من حجم المشروع حتى الآن.

اعمال الطرق استكمال التجمع الثالث السلامة المهنية الطرق

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

الباز: الحديث عن تضليل الناس بشأن انخفاض الأسعار "عته إعلامى"

الزراعة: تسليم حديقة الحيوان للتحالف الوطنى للتطوير.. والعمل من صباح غد

حبس المتهمين بسرقة حقيبة أموال من أجنبى فى المعادى 4 أيام

مدرب منتخب "الكونغ فو" يرد على أزمة عمر شتا: لا يستحق المكافأة وفقًا للقانون

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية