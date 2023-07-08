نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات القاهرة الجديدة

قام المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم، بجولة في مدينة القاهرة الجديدة لتفقد العديد من المشروعات التي تجري تنفيذها بالمدينة. كان برفقته خلال الجولة السيد المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس الجهاز، ونواب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومسئولي الجهاز والشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات.

بدأ المهندس عبد المطلب جولته بالمدينة بتفقد أعمال الطرق في منطقة الامتداد الشرقي للمدينة، حيث تم رفع كفاءة محور "24" الذي يربط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي في منطقة بيت الوطن، وكذلك تفقد أعمال محور 28 الذي يربط بين الطريق الوسطى ومحور 24 في نفس المنطقة.

كما قام بجولة تفقدية لرفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى، وأيضًا لمتابعة أعمال نقل المرافق في التسعين الجنوبي، وذلك لاستكمال أعمال نفق الطريق الأوسطى الرابط بين مثلث الأمل وطريق التسعين الجنوبي، حيث تم الانتهاء من الأعمال وجاري العمل على تنفيذ الأسفلت.



تمت جولة على مشاريع الإسكان في التجمع الثالث، حيث يتم تنفيذ محور سكني يضم 222 عمارة بإجمالي 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و120 متر مربع.

يتم تنفيذ هذا المشروع الجديد بإشراف جهاز المدينة، ويأتي ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لجميع المصريين. تم إنجاز 65% من حجم المشروع حتى الآن.