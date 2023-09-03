تحرير 56 ألف مخالفة مرورية متنوعة فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 86074 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 26653 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط1319 مخالفة السير بدون تراخيص، و12مخالفة موقف عشوائى، و2098 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

مصرع شاب غرق فى مصيف جمصة

ومن ناحية أخرى، لقى شاب مصرعه غرقًا خلال استحمامه في شاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جمصة، بغرق شاب أثناء استحمامه في مياه البحر.

وتبين من الفحص أن المتوفي يدعى حامد محمد حامد إبراهيم، 18 عامًا، بعدما جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

المشدد 6 سنوات لسيدة تتاجر في الهيروين بالشرقية

وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامها بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها بدائرة قسم أول الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 6076 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اول الزقازيق، المقيدة برقم 2033 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، ليوم 19 يونيو الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة «سهر ص» 27 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لحيازتها جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالتها لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.