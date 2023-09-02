تحرير 80 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 80944 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

28902 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1088 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 مخالفات موقف عشوائي، 1645 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 8 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 591 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة

في سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 591 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدى الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 86 ألفًا و347 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات بين 16 ألفا و297 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفات السير بدون تراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائى، 9 مخالفات شروط التراخيص.

تحرير 233 محضرا للمخالفين لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحرير 233 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية.

جدير بالذكر، أن الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، قد تمكنت من ضبط 10 آلاف و647 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 131 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط 115 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبان، محلات بدون ترخيص».

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.