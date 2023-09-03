التراخيص الذهبية والإعفاءات الضريبية.. حوافز دعم الصناعة الوطنية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد حوافز دعم الصناعة الوطنية.

حوافز دعم الصناعة الوطنية:

- التوسع في منح التراخيص الذهبية لكل المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

- الإعفاء من كل أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة لـ 5 سنوات قابلة للتجديد.

- الإعفاءات الضريبية تطبق شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها 3 سنوات.

- إمكانية استرداد ما يصل لـ 50% من قيمة الأراضي المخصصة للشركات والمستثمرين.

- يتم الاسترداد حال تنفيذ الشركات والمستثمرين لمشاريعهم في نصف الإطار الزمني المحدد لها.