الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التراخيص الذهبية والإعفاءات الضريبية.. حوافز دعم الصناعة الوطنية (فيديو)

الصناعة
الصناعة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد حوافز دعم الصناعة الوطنية.

حوافز دعم الصناعة الوطنية:

- التوسع في منح التراخيص الذهبية لكل المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

- الإعفاء من كل أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة لـ 5 سنوات قابلة للتجديد.

- الإعفاءات الضريبية تطبق شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها 3 سنوات.

- إمكانية استرداد ما يصل لـ 50% من قيمة الأراضي المخصصة للشركات والمستثمرين.

- يتم الاسترداد حال تنفيذ الشركات والمستثمرين لمشاريعهم في نصف الإطار الزمني المحدد لها.

الصناعة الوطنية دعم الصناعة الوطنية حوافز دعم تستعرض اكسترا نيوز

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