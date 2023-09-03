كلاب شرسة وطلقات نارية.. التفاصيل الكاملة لقتل شاب في كرداسة بسبب "الكيف"

جريمة مأساوية وقعت في منطقة كرداسة راح ضحيتها شاب عامل في محل بسبب رفضه تجارة المخدرات أمام محل أكل عيشه ليترك أطفاله وزوجته في رعاية الله عقب تعدي عدد من تجار المخدرات عليه بالأسلحة البيضاء.

ترك أسرته بدون عائل

وبدأت القضية عندما وقف عدد من العاطلين أمام المحل الذي يعمل به «عمرو»، الضحية وعندما طلب منهم الوقوف بعيدًا بدأ التعنت والتجمع أمام المحل لترويج الممنوعات حتى وصل عددهم لـ 7 أشخاص، وهذا ما دفعه للدخول معهم في مشاجرة كان هو ضحيتها فسقط قتيلًا عقب إطلاق النار عليه وترويعه بكلب شرس.

وقال شهود العيان أمام جهات التحقيق إن المتهمين حاصروا العامل وبدأوا بترهيبه بـ الكلاب الشرسة ثم أطلقوا عليه النيران وأرهبوا الأهالي الذين حاولوا الدفاع عنه.

وطالبت زوجة الضحية بالقصاص له والانتقام والثأر له عقب مقتله وترك ثلاثة من أطفاله ترعاهم هي وحدها بدونها، خاصة أنه كان العائل الوحيد لهم.

تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، تفاصيل مقتل شاب برصاصة طائشة حيث تبين أن المتهمين من تجار المخدرات وأطلقوا الأعيرة النارية عليه لبيعهم المخدرات ورفض الضحية.

وكانت مباحث الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بطلق ناري في كرداسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ .

و بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل وعدد من الشباب أطلقوا خلالها الأعيرة النارية فأصابته إحداها في الصدر وسقط على الأرض قتيلاً على أثرها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه للوقوف على أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتسليم الجثة لذويها لإنهاء مراسم الدفن، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.