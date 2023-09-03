تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويلتقي فريق أرسنال لخوض قمة نارية أمام نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: توماس بارتي - بن وايت - ويليام ساليبا - كيويو.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - بوكايو ساكا - تروسارد.

مشوار أرسنال في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

ويسعى فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث في الموسم الجاري من بطولة الدوري الإنجليزي، مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

وكان أرسنال قد بدأ مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بفوزين على نوتنجهام فوريست وكريستال بالاس، ثم تعادل بهدفين لكل فريق مع فولهام في الجولة الماضية من البريميرليج.

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات حتى الآن.