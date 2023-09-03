المؤبد لـ3 أدينوا بتصنيع مخدر الأستروكس فى السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد على 3 متهمين لإدانتهم بتصنيع مخدر الأستروكس في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامهم المصاريف الجنائية، وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه.

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في دائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة "الأستروكس" بقصد الاتجار بعد تصنيعه في شقة مستأجرة بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كان قسم شرطة السلام، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام 3 متهمين باتخاذ شقة بدائرة القسم وكرًا لتصنيع مخدر الاستروكس، بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.



التحقيق مع شخصين بتهمة تقييد آخر بعمود إنارة وتصويره بمنطقة الوايلى

وفي سياق آخر، تباشر النيابة العامة بالوايلي التحقيق مع شخصين بتهمة تقييد آخر بعمود إنارة وتصويره بمنطقة الوايلى.

وكان قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمان بدائرة القسم، بتضررها من طالبين- مقيمين بدائرة القسم لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.