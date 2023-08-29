السجن 5 سنوات لمتهمين بترويج الاستروكس بقصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن 5 سنوات بتهمة الإتجار فى المخدرات بمـنطقة قصر النيل.



وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة قصر النيل، عن قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، وخاصة الباودر والإستروكس، متخذين من مسكن المتهم الأول وكرا لإعدادها وتجهيزها للبيع.



وتم القبض على المتهمين فى كمين أعده لهم فر يق البحث، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على 37 كيسا بلاستيكيا يحوى مخدر الكوكايين، وكذلك هاتف محمول ومبلغ 10 آلاف جنيه.

وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على 20 كيسا صغير الحجم بداخله كمية من الكوكايين المخدر، ومبلغ 9 آلاف و650 جنيها.



وأقر المتهمان بإحرازهما للمضبوطات بقصد الاتجار، بحيث يكون دور المتهم الأول إحضار المادة المخدرة فى شكلها الخام وتجهيزها للبيع، بينما يتولى المتهم الثانى توصيل المواد المخدرة.

تأجيل محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا فى مشاجرة بالأميرية لـ5 سبتمبر





كما قررت محكمة جنايات الأميرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة شاب بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره، كلب "شرس" أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة وعقره "الكلب" فى منطقة حساسة، لجلسة 5 سبتمبر.



وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهم فى حالة خطرة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين احدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة .

وعقره الكلب فى "عضوه الذكرى" مما أدى لاصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.